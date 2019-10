GPA: Sendas publica aviso de oferta pública de aquisição (OPA) da Éxito

O Grupo Pão de Açúcar informou neste sábado, por meio de fato relevante, que sua controlada Sendas Distribuidora S.A. publicou na Colômbia o primeiro aviso de oferta pública de aquisição (OPA) de até 100% das ações de emissão do Almacenes Éxito S.A.. Após a liquidação da OPA, o GPA iniciará os procedimentos de migração para o Novo Mercado, segmento da B3 que reúne as ações das empresas com os melhores níveis de governança corporativa.

Os acionistas da Éxito terão entre 28 de outubro e 19 de novembro para aceitar a OPA. A liquidação ocorrerá três dias úteis a partir da data em que o resultado for informado pela Bolsa de Valores da Colômbia. O preço estabelecido para a OPA é de 18.000 pesos colombianos por ação.