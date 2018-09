Governos locais da China aceleram emissão de dívida em agosto

Os governos locais da China aceleraram a emissão de bônus em agosto, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, em um esforço para impulsionar o investimento em ativos fixos. Os governos locais emitiram 883 bilhões de yuans (US$ 122 bilhões) em bônus no mês passado, quando em julho haviam emitido 757 bilhões de yuans, de acordo com números do Ministério das Finanças.

Do total de agosto, 526,6 bilhões de yuans correspondiam a bônus com propósito especial, usados sobretudo para financiar projetos de infraestrutura. Em julho, eles representavam 195,9 bilhões de yuans.

Nos primeiros oito meses do ano, os governos locais emitiram no total 3,051 trilhões de yuans em bônus, incluindo 1,090 trilhão de yuans em bônus com propósito especial.

Os governos locais têm autorização para emitir até 1,35 trilhão de yuans em bônus com propósito especial neste ano. Em meados de agosto, o Ministério das Finanças pediu aos governos locais que concluam a maioria das emissões para este ano até o fim de setembro.

A dívida em circulação do governo local ficou em 17,668 trilhões de yuans no fim de agosto, em comparação com 17,156 trilhões no fim de julho. Fonte: Dow Jones Newswires.