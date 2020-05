Governo viabiliza Polo Industrial em Jaraguari e atrai 33 empreendimentos para o município

O município de Jaraguari terá um Polo Industrial e Empresarial de Jaraguari que será construído com recursos do Governo do Estado e já conta com ao menos 33 empresas interessadas em se instalar no local - Fotos: Edemir Rodrigues

O município de Jaraguari terá um Polo Industrial e Empresarial de Jaraguari que será construído com recursos do Governo do Estado e já conta com ao menos 33 empresas interessadas em se instalar no local. Nesta terça-feira (26), foi assinado convênio entre a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e a prefeitura municipal para compra de área de 99,1 hectares.

A assinatura do convênio contou com a presença do secretário Jaime Verruck, da Semagro, do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, do prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira e demais autoridades e empresários. A compra da área para instalação do Polo Industrial será feita com recursos do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado), confirmando o retorno dos impostos pagos por empresas instaladas em Mato Grosso do Sul em investimentos na industrialização. A área que irá abrigar o polo industrial será distribuída em 20 quadras tendo uma malha viária de três avenidas, sendo uma no centro e duas nas laterais. O anúncio da criação do polo foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja em dezembro de 2019, durante o aniversário de 66 anos do município. Na época, o secretário Jaime Verruck informou que haviam 17 empresários interessados em se instalar no município, à espera de uma área específica. Atualmente, são 33 empresas interessadas em se instalar na área, entre elas estão uma indústria frigorífica, usina de etanol de milho, fábrica de elevadores, cerealista, duas centrais de distribuição de alimentos, usina fotovoltaica. Expectativa de gerar 1,5 mil empregos.

“Temos uma vantagem competitiva para instalação da indústria e para isso vamos adquirir uma área de quase 100 hectares para atrair empresas para o município e assim gerar emprego e desenvolvimento. Essa é a lógica de desenvolvimento do Governo do Estado para todos os municípios”, lembrou o secretário Jaime Verruck.

Na avaliação do secretário Eduardo Riedel, “mesmo com essa pandemia, crise econômica, nosso governo continua parceiro dos municípios, tomando as medidas necessárias para reverter esse ambiente de adversidade. Estamos atentos aos desdobramentos da doença, porque sempre colocamos a população como nosso ponto de referência e a modernização do estado como nossa missão.

O prefeito Edson Rodrigues Nogueira afirma que há grande expectativa em relação ao polo industrial pelo potencial de mudar a economia da região e gerar 1500 vagas de trabalho. “Esse Polo Industrial é uma das marcas mais importantes da história de Jaraguari porque será um divisor de águas na vida do jaraguariense. Uma riqueza no que diz respeito ao desenvolvimento e a modernização da nossa cidade. Em época de desemprego, por causa da pandemia, vamos fortalecer o cenário econômico, contribuindo para geração de renda para nossa gente”, Edson da Farmácia, prefeito de Jaraguari.

Frigorífico anuncia investimento no local

Presente à assinatura do convênio, a proprietária do Frigorífico Gold Carnes, Leonice Oliveira, informou que irá investir R$ 56 milhões na construção de uma unidade que vai abater inicialmente 500 suínos e 500 bovinos, mas que terá capacidade instalada para abater 1 mil suínos e 2 mil bovinos.

Segundo Leonice Oliveira, a marca atualmente trabalha com processamento de carnes, produzindo embutidos e encontrou em Jaraguari as condições ideais para a construção do abate e processamento. A fase de obras deve gerar 80 empregos, outras 180 vagas inicialmente e quanto na capacidade total podem chegar a 750 empregos. A previsão é estar operando em um ano.

“Nossa expectativa em estabelecer a empresa em Jaraguari está diretamente ligada a oportunidade de crescer nossos negócios. Hoje atuamos com uma linha de embutidos e miúdos de carne, mas nosso objetivo é expandir e fortalecer nossa receita com a oportunidade desse polo em Jaraguari”, finalizou.