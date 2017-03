Governo vai assumir obra de acesso a rodovia em polo empresarial da Capital

Campo Grande (MS) – Em encontro com os empresários do Polo Empresarial Norte de Campo Grande, realizado na manhã desta sexta-feira (3), o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck assumiu publicamente o compromisso de que o governo do Estado vai assumir a obra de melhoria no acesso de entrada e saída do local à rodovia BR-163. “Assim que conseguirmos a autorização da ANTT e do DNIT para fazer o acesso, o governo do Estado se compromete a realizar a obra”, afirmou o secretário.

Jaime Verruck recebeu a solicitação da Associação de Empresários do Polo Empresarial Norte (Assepen) no evento realizado na sede da EcoMáquinas, que contou com uma exposição das empresas instaladas no local e seus produtos. O secretário lembrou que o governo do Estado, desde 2015, tem recebido e atendido as reivindicações da região. “No ano passado nós inciamos e entregamos a obra de asfaltamento do local. Temos dado uma atenção especial aos núcleos industriais existentes no Estado, dotando esses espaços com infraestrutura adequada para oferecer condições de competitividade aos nossos produtos”, disse.

O encontro contou com a presença do presidente da Assepen, Luclécio Festa, do senador Pedro Chaves, do presidente da ACICG, João Carlos Polidoro e do diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça.

