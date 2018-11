Governo Trump promoverá mesa redonda com executivos de empresas de tecnologia

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizará uma mesa redonda sobre inovação com importantes executivos de empresas de tecnologia. O evento é uma tentativa de reduzir as tensões entre a Casa Branca e grandes companhias do Vale do Silício.

O painel, que deve ocorrer na próxima quinta-feira, discutirá ideias capazes de transformar e ajudar a garantir a liderança americana nas indústrias do futuro, segundo e-mail da Casa Branca.

Devem participar nomes como o executivo-chefe da Microsoft, Satya Nadella, o do Google, Sundar Pichai, o co-executivo-chefe da Oracle, Safra Catz, o executivo-chefe da Qualcomm, Steve Mollenkopf, entre outros. Fonte: Dow Jones Newswires.