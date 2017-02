Governo Trump dá aval final à construção do oleoduto Dakota Access nos EUA

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu sinal verde para o controverso oleoduto Dakota Access, segundo um documento judicial apresentado nesta terça-feira. Com isso, os EUA avançam em sua proposta para impulsionar projetos de energia, apesar da oposição de ativistas pelo meio ambiente contra eles.

O Corpo de Engenheiros de Exército dos EUA, uma agência do Departamento do Exército, disse na documentação que planeja emitir uma ordem de relaxamento sobre um rio em Dakota do Norte que impedia a construção do oleoduto. O departamento também notificou em carta o Congresso sobre o assunto.

O projeto enfrenta oposição intensa de tribos nativas americanas e também de grupos ambientais. Ele deve se estender por quase 2 mil quilômetros e levar até 570 mil barris de petróleo por dia de Dakota do Norte até Illinois.

No mês passado, Trump emitiu um decreto determinando que o Exército tomasse uma decisão rápida sobre o projeto. Fonte: Dow Jones Newswires.

