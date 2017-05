Governo trabalhará para tornar texto da reforma mais conhecido, diz Imbassahy

O ministro da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, disse nesta sexta-feira, 12, que o ambiente é favorável para a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. "Tudo o que foi apresentado pelo governo até agora foi aprovado e isso nos dá certeza e confiança muito grande de que a modernização do sistema previdenciário será aprovado", comentou, pouco depois da cerimônia que marcou o primeiro ano do governo Michel Temer.

Imbassahy afirmou que o governo vai trabalhar para tornar a versão do projeto de reforma da Previdência aprovada pela comissão da Câmara mais conhecida. "É um outro projeto. Há um ambiente muito favorável na Câmara e no próprio Senado depois que foi aprovado o novo texto", acrescentou.

O ministro não quis dar prazo para a votação da reforma. "Nosso desejo e a necessidade para o país é que se faça o mais breve possível", completou.

