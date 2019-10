Governo tem que ter política séria para dar credibilidade ao mercado imobiliário

Castilho destacou ainda a presença das entidades como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Sinduscon, CREA, Sindimóveis, Creci entre outros - Foto: A Crítica

"O Governo tem que ter uma política séria para o empresário da construção acreditar e investir. Além disso precisa dar condições de emprego para quem for comprar imóvel para que ele tenha mais segurança e credibilidade de mercado". A afirmação foi feita pelo presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul) Adão Castilho que esteve hoje (22) participando de entrevista no Giro Estadual de Notícias. Castilho veio divulgar a 2ª Expoacom MS, a maior feira da construção civil do Estado, que começa amanhã na Uniderp e prossegue até o sábado.

Castilho explicou que muitas vezes o comprador pega a renda dele e da esposa para adquirir o imóvel, usa o FGTS e ainda corre risco de perder os investimentos. "Muitas vezes o subsídio dado pelo Governo acaba atrapalhando, porque a pessoa quer usar o subsídio mas não tem recursos para se manter". Diante deste cenário Castilho defendeu uma maior redução de juros na habitação. "Precisamos de política de juros mais baixos. Hoje a taxa está em 2,95% no Minha Casa Minha Vida, por exemplo que é atrelado ao IPCA, que é a inflação mensal. Aí o comprador pensa: será que a inflação daqui 10 anos não estará alta? Mas se analisar, tiver política séria do Governo com certeza será mais vantajoso fazer contrato pelo IPCA pois reduzirá o valor que vai pagar neste imóvel", enfatizou o presidente da Acomasul.

Ele destacou ainda que o o cenário para o setor da construção tem boas sinalizações para o próximo ano. "As taxas de juros estão baixando na Caixa, o que é bom para os empresários que usam mais crédito para investimentos. Mesmo assim precisamos de políticas mais claras ao setor", acrescentou.

EXPOACOM

O presidente da Acomasul falou ainda da feira que inicia amanhã. A exposição trará palestras gratuitas com palestrantes de MS e do País, oficinas e concursos na área de engenharia e construção. "Temos toda a infraestrutura no evento, com mais de 20 palestras, tecnologias no setor da construção. Tudo isso de graça. Além disso a exposição tem mais de 50 estandes, onde a pessoa pode fazer desde o cadastro de emprego e estágio até a compra de imóvel", frisou.





Castilho destacou ainda a presença das entidades como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), Sinduscon, CREA, Sindimóveis, Creci entre outros. "Teremos toda a cadeia produtiva presente. Lojistas, indústria, comunicação ,inovação e tecnologia. Além de oportunidades para compra de imóvel com análise de crédito na hora", destacou.

Cerca de 20 mil pessoas são esperadas durante a EXPOACOM-MS que vai integrar ainda mais o setor que é um dos alicerces da economia. A abertura acontece amanhã (23) às 18h30min com a presença de várias autoridades.