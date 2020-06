Governo repassa R$ 82 mil para Mundo Novo e reativa agroindústria de leite

Secretário Jaime Verruck, da Semagro, e o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Brischiliari - (Foto: SECOM GOV MS)

A produção da pecuária leiteira de Mundo Novo recebe nesta quinta-feira (25.6) investimentos por parte do Governo do Estado para a estruturação e reativação de uma agroindústria de processamento de leite na região. A ação é promovida pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), com recursos do Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado).

Por meio de convênio assinado hoje pelo secretário Jaime Verruck, da Semagro, e o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Brischiliari, serão repassados R$ 82.186,90, oriundos do Fadefe, para a reativação da unidade processadora de leite da Asproleite. Serão adquiridos equipamentos novos como pasteurizadora, empacotadora e iogurteira. A contrapartida da administração municipal na realização do projeto será de R$ 23.703,20.

O secretário Jaime Verruck lembra que a política de fomento à agricultura familiar em Mato Grosso do Sul engloba a assistência técnica aos produtores e a preparação para o mercado, por meio do associativismo. “O convênio com a prefeitura nos permite apoiar a associação dos produtores de leite de Mundo Novo, que agora vai produzir leite pasteurizado, barriga mole e derivados. Esse é um dos focos da Semagro. Por meio da assistência técnica da Agraer temos atuado no fortalecimento da bacia leiteira do Estado para elevar a produção e estruturar as agroindústrias”.

Gerenciado pela Semagro, o Fadefe é composto por repasses das empresas contempladas pela Lei de Incentivos Fiscais do Estado e tem por finalidade o apoio a iniciativas que promovam a geração de emprego e renda e melhorem as condições de vida das pessoas. Além de iniciativas como essa de Mundo Novo, o Fadefe financia obras de drenagem, pavimentação e iluminação em núcleos industriais.

Pela Semagro, também participaram da assinatura do convênio o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta; o superintendente de Indústria e Comércio, Bruno Bastos; o assessor Legislativo, Marcus Vinícius Perez e o secretário executivo da Câmara Setorial do Leite, Orlando Serrou Camy Filho.

Central da Agricultura Familiar já está pronta

No segundo semestre de 2020, o Governo do Estado inaugura a Central de Comercialização de produtos da agricultura familiar de Mundo Novo. A obra da unidade já foi concluída, recebeu R$ 300 mil do Fadefe e foi viabilizada pela Semagro com o apoio dos deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT, por meio de emenda parlamentar. Na central construída na praça Oscar Zandavalli, centro da cidade, serão comercializados hortifrútis, pães, leites e derivados, peixes e produtos artesanais.

O projeto da Semagro prevê a instalação de 10 centrais de comercialização, nos municípios de Sonora, Anastácio, Amambai, Terenos, Rio Brilhante, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Batayporã, Mundo Novo e Aral Moreira.