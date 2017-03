Governo publicará MP sobre arcabouço para intervenção na Oi, diz Kassab

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, confirmou nesta segunda-feira, 27, que o governo publicará nos próximos dias uma medida provisória com as regras para uma eventual intervenção na Oi, caso a companhia não consiga concluir o seu plano de recuperação judicial. Ele voltou a dizer que não deseja a intervenção, mas reforçou que o Estado tem um compromisso com os clientes da operadora, que detém a concessão do serviço de telefonia fixa de quase todo o País.

"O governo não quer a intervenção, mas precisa se preparar. Não podemos colocar dinheiro na Oi, por questão de princípio e porque não temos recursos, mas o governo tem o dever de se preparar para o caso de uma intervenção", afirmou Kassab após encontro com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Segundo ele, caso a Oi não chegue a um acordo com seus credores, para concluir a recuperação judicial, o governo terá de fazer uma intervenção compulsoriamente. "Seria uma temeridade afirmar agora se haverá intervenção ou não, mas a MP vai fechar o arcabouço (jurídico) para a intervenção, e o governo estará pronto", completou.

