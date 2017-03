Governo pode perder votação da reforma da Previdência no plenário, diz Zarattini

O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini (SP), disse nesta quinta-feira, 16, que é difícil derrotar o governo na comissão especial da Reforma da Previdência, mas que a situação pode se reverter quando a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) for ao plenário.

Na comissão especial, lembrou Zarattini, os governistas são maioria e eventuais dissidentes poderão ser trocados de forma a garantir a aprovação da proposta. "Na comissão, os deputados são escolhidos a dedo", observou.

De acordo com o parlamentar, à medida em que a população vai tomando conhecimento do conteúdo da proposta, vai rejeitando a PEC. Desta forma, as bases eleitorais vão pressionando os deputados a votar contra a medida. "O governo está perdendo a guerra na opinião pública", afirmou. Assim, prevê o petista, a discussão decisiva se dará no plenário e o governo tem sério risco de não atingir os 308 votos necessários para aprovar a PEC. Hoje, os próprios aliados do Palácio do Planalto admitem que não têm o número necessário para aprovar a medida.

Em outra frente de oposição, o PT promete obstruir na próxima semana o projeto que trata da regulamentação da terceirização no País e atuar para impedir que a Reforma Trabalhista seja concluída na comissão especial, sem passar pela votação em plenário. O deputado defendeu que a sociedade saiba como votou cada deputado na reforma. "Não vamos admitir que um projeto de tal importância seja votado sem a discussão clara, sem que o deputado coloque seu dedinho lá", afirmou.

Veja Também

Comentários