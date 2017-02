Governo passará a comprar energia no mercado livre, diz ministro do Planejamento

Após ter aumento real de 5,6% na conta de energia elétrica e água em 2016, o governo federal mudará a forma de comprar eletricidade. O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, anunciou que o governo passará a comprar eletricidade no mercado livre - ambiente de compra usado por grandes clientes que podem comparar preços entre as diversas geradoras do País.

Segundo o ministro do Planejamento, a medida vai economizar até 20% na conta de energia elétrica. Em 2016, a conta de energia e água somou R$ 2,63 bilhões. "Atualmente, o governo compra energia como se fosse um consumidor individual e temos conta na distribuidora. O governo passará a comprar energia no mercado livre" disse o ministro.

Dyogo também comentou que o aumento da conta de energia no ano passado foi gerado pelo reajuste de tarifas adotado por diversas distribuidoras de energia no País. O ministro explicou também que o aumento real de 17,2% nas despesas com diárias (para R$ 1,13 bilhão no ano passado) é resultado da mobilização para grandes eventos, como a Olimpíada e a movimentação da Força Nacional.

"São eventos que demandam o deslocamento de muitas pessoas", disse, ao comentar que esses eventos exigem o pagamento de diárias a servidores.

