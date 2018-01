Governo não pensa em oneração ou taxação do agronegócio, diz Meirelles

"Não estamos pensando em oneração ou taxação do agronegócio e não temos projeto de taxar o agronegócio", disse Meirelles em entrevista após evento de lançamento de linhas de pré-custeio para a safra 2018/2019 do Banco do Brasil, em Rio Verde (GO) - Foto: Agência Brasil / EBC

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, refutou a ideia de o governo onerar o agronegócio com a possível taxação de exportações do setor, principal responsável pelo saldo positivo da balança comercial brasileira. "Não estamos pensando em oneração ou taxação do agronegócio e não temos projeto de taxar o agronegócio", disse Meirelles em entrevista após evento de lançamento de linhas de pré-custeio para a safra 2018/2019 do Banco do Brasil, em Rio Verde (GO).

No mesmo evento, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, criticou o projeto que tramita no Congresso para mudanças na Lei Kandir, que abriria caminho para a taxação de exportações do setor. "Experiências de taxação do agronegócio foram extremamente contraprodutivas em outros países. Produção e exportação são fundamentais para balança de pagamentos do País", completou.