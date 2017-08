Governo libera R$ 100 milhões para seguro rural de culturas de verão e frutas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou hoje (2) a liberação de R$ 100 milhões, ainda neste ano, para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Segundo o ministério, os recursos vão beneficiar principalmente as culturas de verão e de frutas.

A pasta destinou R$ 90 milhões para o pagamento de apólices de seguro rural das culturas de inverno no primeiro semestre de 2017, em especial para as culturas de milho (segunda safra) e trigo. O valor contemplou mais de 15 mil produtores que atuam em uma área superior a 1 milhão de hectares.

Além disso, o Ministério da Agricultura pediu à equipe econômica um orçamento de R$ 550 milhões para o PSR de 2018, de acordo com o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018, anunciado em 7 de junho deste ano, durante solenidade no Palácio do Planalto.

