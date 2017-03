Governo leiloa nesta quinta-feira duas áreas no Porto de Santarém, no Pará

Começa às 10h desta quinta-feira, 23, o leilão de duas áreas para a movimentação e armazenagem de granéis líquidos no Porto de Santarém, no Pará. Segundo apuração do Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, ao menos três grupos entregaram propostas para a disputa, entre eles, a Equador, atual arrendatária de um dos terminais.

As áreas STM04 e STM05 atuam principalmente na movimentação de combustível, participando da cadeia de distribuição e armazenamento de gasolina, álcool e diesel na região Norte. Os investimentos nos terminais somam R$ 29,8 milhões e serão aplicados na ampliação dos tanques, atendimento a requisitos de segurança e prestação de serviço adequado.

O prazo de vigência dos dois contratos é de 25 anos, prorrogável pelo mesmo período - vence a proposta com maior valor de outorga. A empresa vencedora deverá pagar 25% do valor proposto no ato, com o restante sendo desembolsado em cinco parcelas anuais.

O STM04, atualmente administrado pela Equador, possui área de 28,8 mil m2 e oito tanques, com investimentos de R$ 18,8 milhões. Já o STM05, administrado pela Petróleo Sabbá (joint venture entre Raízen e IB Sabba) possui 35 mil m2 e doze tanques, com investimentos de R$ 11 milhões.

