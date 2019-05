Governo lança programa para mapear entraves na produtividade

O governo federal vai mapear os gargalos e debater políticas públicas que possam contribuir com a geração de emprego e renda nos municípios.

Essa é a proposta do programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade para Todos, lançado hoje (3), em Belo Horizonte, pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, em parceria com os governos estaduais e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Além do lançamento do programa, 300 empresários participam da plenária durante a manhã de hoje, quando também será lançado o webaplicativo Mobiliza Brasil, que vai levantar os gargalos com base em temas e subtemas.

A ferramenta permitirá aos empresários indicar os principais obstáculos, que serão ranqueados de forma inteligente para construção, direcionamento e apresentação das políticas públicas necessárias à solução das questões no país.