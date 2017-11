Governo lança nesta sexta-feira sistema para identificar barreiras ao comércio

O governo lança nesta sexta-feira, 10, um sistema chamado SEM Barreiras, no qual os exportadores poderão relatar problemas que enfrentam para ingressar com seus produtos em outros países. A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e o setor privado. Houve contribuições do Ministério da Agricultura, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O MDIC explica que, para enfrentar barreiras ao comércio, é preciso que o setor privado aperfeiçoe seus produtos e também que o governo brasileiro atue na defesa dos interesses do setor exportador. O SEM Barreiras busca coordenar melhor esses esforços.

As barreiras ao comércio reduzem as exportações em 14%, segundo aponta estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) elaborado a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Com base nisso, a entidade pediu ao governo o desenvolvimento dessa ferramenta. O governo deverá publicar nesta sexta-feira no Diário Oficial um decreto regulando o serviço.

"É um instrumento fundamental para estreitar a relação entre setor privado e governo, uma vez que permitirá a atuação conjunta na identificação de barreiras, e também auxiliará no trabalho do MDIC e do governo como um todo nas gestões com autoridades estrangeiras para a diminuição ou remoção dessas barreiras", disse o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, segundo sua assessoria.