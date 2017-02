Governo faz vídeo para divulgar no exterior mudança no conteúdo local do petróleo

Para divulgar no exterior as mudanças no conteúdo local, o governo preparou um vídeo de 2 minutos e 40 segundos, com legenda em inglês, no qual aparecem o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida.

"A regra atual exige um conteúdo local muito elevado. As empresas não conseguem cumprir e isso leva a um aumento de custo, atraso da produção e queda do emprego. Com as regras novas, o conteúdo local será menor, mesmo assim, ainda garantirá um mercado para a indústria doméstica. Mas esse conteúdo local menor permitirá que o custo de exploração e produção de petróleo seja menor, o que vai levar a mais investimento e, consequentemente, mais emprego e arrecadação", diz Mansueto no vídeo, divulgado na página do governo focada na promoção do Brasil a investidores estrangeiros (www.brazilgovnews.gov.br).

As mudanças da política industrial para o setor de petróleo e gás foram anunciadas, em Brasília, nesta quarta-feira, 22. A principal mudança foi a redução do porcentual mínimo de compromisso de aquisição de bens e serviços no Brasil à metade. O conteúdo local deixou de ser um critério de definição dos consórcios vencedores nos leilões de áreas exploratórias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Passa a ser uma obrigação, que, se não for cumprida, motivará a cobrança de multa.

