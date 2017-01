Governo estuda conceder aeroportos de Congonhas e Santos Dumont à gestão privada

Brasília - O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, durante entrevista após reunião do Núcleo de Infraestrutura, no Palácio do Planalto (José Cruz/Agência Brasil) / José Cruz/Agência Brasil

O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, disse hoje (11) que o governo estuda incluir os aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ) no programa de concessões à iniciativa privada.

“As discussões dentro do governo são para a ampliação do programa de concessão. Congonhas e Santos Dumont estão na lista de discussão, juntamente a outros aeroportos”, adiantou o ministro após reunião do Núcleo de Infraestrutura, no Palácio do Planalto.

Além de aeroportos, mais trechos de rodovias e projetos de saneamento também deverão ser leiloados, segundo Oliveira.

Em março, o governo vai licitar a administração de quatro aeroportos: Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. A previsão é arrecadar no mínimo R$ 3 bilhões em outorgas com a concessão dos quatro terminais.

