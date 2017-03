Governo está fazendo levantamento para tranquilizar consumidor, diz Maggi

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que a pasta está fazendo os levantamentos necessários para ter informações mais precisas e tranquilizar brasileiros e consumidores de outro países de que os problemas apontados pela Operação Carne Fraca não são generalizados.

"Temos um sistema muito forte, robusto e reconhecido no mercado internacional. Ao chegar aos países de destino, todas as mercadorias são novamente fiscalizadas", afirmou. "Vamos aproveitar para mandar a mensagem para os consumidores internos brasileiros de que não há problema nenhum nos produtos."

De acordo com o ministro, o sistema não é infalível porque é composto por pessoas. Ele ressaltou que das 4.837 unidades de abate animal, apenas 21 estão sob suspeita, das quais três foram interditadas pela Agricultura preventivamente e as outras estão em um regime especial de fiscalização. "Isso significa que qualquer expedição dessas plantas só sairá com a presença de fiscais do Ministério da Agricultura", afirmou.

Ele ressaltou que o governo está priorizando a transparência. Segundo Maggi, as associações pediram rapidez nas punições. "Ninguém quer passar a mão na cabeça de quem fez coisa errada", completou.

