Governo está entusiasmado com a demanda por leilões de portos, diz secretário

O secretário Nacional de Portos do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni e Silva, afirmou nesta terça-feira, 19, durante a abertura da 25ª Intermodal South America, que o governo está "entusiasmado" com a procura pelos próximos leilões de portos. "Não nos falta boa vontade para estar em campo e discutir com todos os players e o momento é oportuno no que diz respeito à curva de inflexão que estamos vivendo com a expectativa de aprovação das reformas", afirmou.

O mês de março será marcado por uma sequência de certames. Na sexta-feira, dia 22, a Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Antaq) realiza leilão na B3 para arrendamento e infraestrutura pública de quatro áreas de movimentação e armazenagem de granéis líquidos combustíveis, três localizadas no Porto de Cabedelo, na Paraíba, denominadas AI-01, AE-10 e AE-11, e outra no Porto de Vitória, denominada VIX30.

Em 5 de abril, a Antaq leiloará outras cinco áreas de movimentação de granéis líquidos combustíveis no Porto de Belém (BEL02A, BEL02B, BEL04, BEL08 e BEL09) e uma no Porto de Vila do Conde (VDC12).

Em 28 de março, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) promoverá o leilão da EF-151, a Ferrovia Norte-Sul (FNS).

O trecho a ser concedido tem 1.537 quilômetros e vai de Estrela D'Oeste (SP) a Porto Nacional (TO). O valor mínimo de outorga é de R$ 1,353 bilhão, com investimentos previstos de R$ 2,8 bilhões e prazo de concessão de 30 anos, sendo vedada a sua prorrogação.

Na semana passada, o leilão de 12 aeroportos promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atraiu forte apetite de investidores estrangeiros, alcançando um ágio médio de 986% e arrecadação total de R$ 2,377 bilhões para o governo. Desse total, R$ 2,158 bilhões correspondem ao ágio ofertado pelos proponentes vencedores.