Governo envia relatório de gestão fiscal ao Congresso e ao TCU

O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União (TCU) o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo referente ao 2º Quadrimestre de 2017, que contempla o período de maio a agosto. A informação consta de mensagens presidenciais publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 29. A exposição de motivos detalhada do documento, assinada pelos ministérios da Fazenda e da Transparência, também veio divulgada nesta edição do Diário Oficial.

