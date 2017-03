Governo eleva para R$ 35 bilhões expectativa de injeção de recursos com FGTS

Brasília - Presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi fala à imprensa, no Palácio do Planalto (Valter Campanato/Agência Brasil) / Valter Campanato/Agência Brasil

Os quase 2 milhões de trabalhadores que tinham direito a sacar recursos das contas inativas do FGTS neste mês receberam, somente na última sexta-feira (10), cerca de R$ 3,3 bilhões. Os valores foram liberados pela Caixa Econômica Federal durante mais de 530 mil atendimentos em 1.841 agências do banco.

Com o alto volume de repasses, a expectativa dos recursos que serão injetados na economia aumentou. Em vez dos R$ 30 bilhões anunciados, espera-se agora que mais de R$ 35 bilhões possam estimular a economia nos próximos meses, o que representa um impacto de 0,5% do PIB.

De acordo com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, o movimento financeiro nas agências chegou a quase metade do valor total a ser sacado pelos nascidos em janeiro e fevereiro, que é de R$ 6,97 bilhões. Os valores repassados durante o atendimento feito nesse sábado (11) serão computados somente na noite de hoje (13).

Após se reunir com o presidente Michel Temer, Occhi informou que, dos R$ 3,260 bilhões, quase R$ 2 bilhões foram creditados diretamente na conta corrente dos beneficiados, o que tirou a necessidade dos cidadãos comparecerem presencialmente às agências.

De acordo com o calendário divulgado pelo governo, a partir de 10 de abril, será liberado o dinheiro dos nascidos em março, abril e maio. Gilberto Occhi disse que o banco estuda a possibilidade de abrir suas agências um sábado antes do dia 10 do mês que vem, ou seja, dia 8, para os trabalhadores regularizarem sua situação. O motivo, segundo ele, é que durante o feriado da Semana Santa, isso não será possível.

A partir de maio, é a vez de quem nasceu em junho, julho e agosto ter acesso aos recursos das contas inativas. Os aniversariantes de setembro, outubro e novembro poderão sacar os valores a que têm direito a partir de 16 de junho. Por fim, a partir de julho será liberado o dinheiro dos nascidos em dezembro. No total, há 49,6 milhões de contas inativas aptas a ter os valores liberados

Veja Também

Comentários