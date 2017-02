Governo dos EUA espera aumento na produção de petróleo do país neste ano

Especialistas do governo dos Estados Unidos esperam que a produção de petróleo do país aumente 100 mil barris por dia (bpd) neste ano, em meio aos preços mais altos da commodity, dos 8,9 milhões de barris por dia registrados no ano passado.

Em seu relatório mensal sobre a perspectiva de curto prazo no setor energético, o Departamento de Energia americano disse esperar que o Brent fique em média em US$ 55 o barril em 2017, com o WTI em média US$ 1 mais barato. Os preços do petróleo têm oscilado em uma faixa estreita em janeiro. O Brent se mantém na faixa mais estreita desde maio de 2014 e o WTI, na faixa mais estreita desde dezembro de 2006, segundo o relatório dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

