Governo do RS adia venda de ações do Banrisul devido a condições do mercado

o governo gaúcho decidiu adiar a realização da oferta de ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) em razão das condições atuais do mercado. Em Fato Relevante, o banco afirma que a intenção do governo de realizar a venda de ações permanece, e as condições do mercado continuarão sob observação.

Na última segunda-feira, 4, a ação PNB do banco subiu mais de 7% após o BTG Pactual ter enviado a clientes um e-mail relatando conversas com vários profissionais do mercado, e que estes deram o diagnóstico de que a oferta não aconteceria esse ano.

Na semana passada, a Coluna do Broadcast noticiou que a operação gerava críticas, já que gestores calcularam que a venda de uma fatia minoritária pertencente ao Estado gaúcho em bolsa sairia a um preço correspondente a 80% do valor patrimonial da instituição financeira, ao passo que uma eventual alienação para um investidor estratégico poderia render duas vezes mais.