Governo do Rio quita hoje 96% dos salários de novembro

O total do depósito a ser efetuado ao longo do dia será de R$ 200 milhões - Foto: Ururau

O governo do Rio de Janeiro paga hoje (8) os salários de novembro de 96% dos servidores públicos do estado. Serão contemplados os que recebem vencimento líquido de até R$ 6.244. O total do depósito a ser efetuado ao longo do dia será de R$ 200 milhões.

Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Fazenda, serão beneficiados com o pagamento de novembro 55.136 servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias, que recebem o vencimento líquido de até R$ 6.244. Com esses depósitos, o estado terá pago integralmente os salários de novembro para 96% do funcionalismo público.

Ainda segundo a nota, somados os pagamentos referentes a novembro já efetuados anteriormente, os vencimentos ficarão quitados para 446.214 servidores, envolvendo R$ 1,412 bilhão. Os salários de novembro ficarão pendentes para 15.927 servidores ativos, inativos e pensionistas, no valor de R$ 169,8 milhões.

O governo esclareceu, ainda, que os pagamentos desta segunda-feira serão liberados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

Salário de dezembro vence em janeiro, diz nota do governo

De acordo com o resultado da arrecadação, a Fazenda anunciará posteriormente quando se dará um novo depósito. A nota lembra, ainda, que “os salários de dezembro vencem no décimo dia útil de janeiro”.

No último dia 7 de dezembro do ano passado, o governo do Rio de Janeiro já havia depositado os salários atrasados de setembro para servidores ativos, inativos e pensionistas, totalizando R$ 249,9 milhões, segundo a própria Secretaria de Estado de Fazenda.

Em 17 de novembro, o governo havia depositado os salários de 132 mil servidores que recebem líquido de até R$ 2.826. Nos pagamentos efetuados no último dia 7 de dezembro, o governo quitou os vencimentosios de quem recebia até R$ 4.428 de salário líquido.