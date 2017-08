Governo do Rio promete quitar até dia 18 os salários atrasados dos servidores

O governo do Rio de Janeiro anunciou hoje (11) que vai quitar até o dia 18 os salários integrais de julho para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas do estado. Também serão quitados todos os valores pendentes das folhas salariais de maio e junho do funcionalismo público.

O contrato com o banco Bradesco, vencedor da licitação da folha de pagamento, foi assinado na tarde desta sexta-feira, no Palácio Guanabara, pelo governador Luiz Fernando Pezão e o gerente de Negócios da Plataforma Especializada de Poder Público da instituição financeira, Paulo da Cunha Dutra. A partir da assinatura, o Bradesco tem até cinco dias úteis para depositar os recursos na conta do Tesouro estadual.

De acordo com o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, o crédito da venda da folha, no valor de R$ 1,3 bilhão, será direcionado exclusivamente para o pagamento dos salários atrasados.

“O pagamento dos servidores sempre foi e continua sendo a minha prioridade. Reitero o meu pedido de desculpas aos servidores ativos, inativos e pensionistas por tudo o que estão passando. Sei o quanto essa situação é difícil, e eu e minha equipe estamos concentrando todos os esforços para superar essa grave crise financeira que não é apenas do estado, mas de todo o país” disse o governador na assinatura do contrato.

Hoje, a Secretaria de Fazenda antecipou o pagamento integral de julho dos servidores ativos da Educação e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), e 50% dos salários de julho dos servidores ativos, inativos e pensionistas da área de Segurança – Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Administração Penitenciária e órgãos vinculados. Os demais 50% dos vencimentos da Segurança serão creditados na próxima segunda-feira (14), conforme prevê o calendário do estado.

De acordo com nota divulgada pelo governo fluminense, o valor total pago nesta sexta-feira é de R$ 539,96 milhões, e na segunda-feira, de R$ 383,18 milhões. Os beneficiados são 79.575 servidores ativos da Educação e do Degase e 159.505 da Segurança Pública.

