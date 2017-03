Governo do Rio deve pagar hoje segunda parcela do salário de janeiro

O governo do Rio de Janeiro promete pagar hoje (8) a segunda parcela do salário de janeiro para os servidores estaduais, que ainda não receberam os vencimentos integrais daquele mês. O pagamento, inicialmente previsto para sexta-feira (10), foi antecipado devido ao aumento da arrecadação de imposto no período de carnaval.

O valor também será maior (R$ 878), em vez dos (R$ 295) previstos no cronograma original. A terceira parcela está mantida para o dia 13 de março, com alteração no valor, que cai de R$ 991 para R$ 435.

O governo do Rio informou que as contas do Tesouro estadual sofrerão um bloqueio nesta semana, por causa de uma dívida de R$ 86 milhões com a União. Segundo o Palácio Guanabara, os pagamentos das segunda e terceira parcelas do salário de janeiro estão garantidos. Já o depósito das próximas parcelas só será feito nas datas previstas se não houver novos bloqueios.

De acordo com o calendário divulgado pelo governo do estado, para o próximo dia 15 está programado o pagamento de uma parcela de R$ 979. Para o dia 21 está prevista uma parcela de R$ 3.006 e, no dia 22 de março, deve ser pago o valor restante para completar o salário.

O atraso no salário de janeiro afeta todo o funcionalismo do Poder Executivo, com exceção dos servidores da área de segurança e dos ativos da área de educação, que receberam o pagamento integral no dia 14 de fevereiro. O governo ainda não divulgou informações sobre o pagamento do décimo terceiro salário.

