Governo do Rio deposita amanhã segunda parcela do salário de janeiro

O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou que vai pagar amanhã (8) a segunda parcela dos vencimentos de janeiro dos servidores ativos, inativos e pensionistas que ainda não receberam os valores integrais. De acordo com a administração estadual, serão depositados na conta dos servidores R$ 878. Anteriormente, a parcela seria paga sexta-feira (10) e o valor previsto era de R$ 295.

A arrecadação tributária acima do estimado na semana do feriado de carnaval foi que permitiu, segundo o governo do Rio, fazer a antecipação. Já a terceira parcela está mantida para o dia 13 de março. O valor também será alterado. Passará para R$ 435, no lugar dos R$ 991 previstos anteriormente.

De acordo com o governo do Rio, os depósitos nas contas dos servidores da segunda e terceira parcelas estão garantidos, mesmo com o novo bloqueio da União pelo não pagamento da dívida do estado, no valor total de R$ 86,6 milhões. No entanto, os depósitos das demais parcelas de R$ 979 no dia 15, de R$ 3.006, no dia 21 e o restante no dia 22, dependerão “da receita efetiva de tributos que entrará nos próximos dias nas contas estaduais e de que não ocorram novos bloqueios nas contas do estado”, informou o governo. .

No dia 14 de fevereiro, décimo dia útil do mês, data de pagamento definida no calendário regular, o governo depositou R$ 920 milhões correspondentes aos pagamentos integrais dos servidores ativos da educação; ativos, inativos e pensionistas da segurança, como policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários; e demais funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados.

Horas extras



Hoje (7), foi realizado o pagamento de R$ 6 milhões em RAS (programa de horas extras) para a área de Segurança. A Polícia Civil recebeu o RAS do mês de julho de 2016, os servidores da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) receberam o benefício dos meses de agosto e setembro e o Corpo de Bombeiros, o RAS dos meses de julho e agosto. O pagamento tinha sido uma promessa do governo na semana passada.

Veja Também

Comentários