Governo do Rio de Janeiro vai quitar salários de dezembro na próxima semana

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro informou que deve colocar em dia os salários dos servidores fluminenses no início da próxima semana. O depósito integral dos vencimentos de dezembro de 2017 dos 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas será feito na segunda-feira (15), décimo dia útil do mês, conforme o calendário de pagamentos. Ao todo, serão depositados R$ 1,6 bilhão.

De acordo com o governo estadual, recursos da arrecadação tributária e o ingresso antecipado, hoje (11), no caixa do estado, dos R$ 900 milhões relativos à segunda parte do empréstimo de R$ 2,9 bilhões do banco francês BNP Paribas, permitiram colocar em dia o pagamento de todo o funcionalismo.

A primeira parte, de R$ 2 bilhões, depositada em 20 de dezembro de 2017, foi utilizada para o pagamento do décimo terceiro salário de 2016 e dos salários de outubro do funcionalismo.

Para o governador Luiz Fernando Pezão, a regularização do pagamento do funcionalismo é resultado de um grande esforço para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que vai garantir o reequilíbrio das finanças do estado. Pezão voltou a pedir desculpas aos servidores pelos atrasos nos salários ao longo do ano passado.

“Antecipamos, como eu havia anunciado que faríamos, a segunda parcela do empréstimo do BNP Paribas. Mais uma vez peço desculpas aos servidores pelos transtornos provocados pela crise financeira que atingiu não apenas o Rio, mas todo o país. Iniciamos agora um período de retomada do crescimento e a nossa prioridade continua sendo o pagamento dos vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas”, disse.