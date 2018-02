Governo do Rio de Janeiro retoma pagamento em dia de salários de servidores

Os salários das categorias da Segurança pública serão pagos com os reajustes escalonados previstos em leis aprovadas em 2014 - Foto: Jornal do Comércio / UOL

Após mais de um ano com atrasos nos pagamentos dos salários dos servidores, o governo do estado do Rio de Janeiro deposita amanhã (16) os salários integrais de janeiro para todos os 461.816 servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias.

O valor líquido totaliza R$ 1,682 bilhão, recurso proveniente da arrecadação tributária. Segundo nota enviada pelo governo, os pagamentos serão feitos ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. Em janeiro o pagamento de dezembro já foi feito de forma regular no 11° dia útil do mês, conforme cronograma de pagamento da Secretaria de Fazenda.

Os salários das categorias da Segurança pública serão pagos com os reajustes escalonados previstos em leis aprovadas em 2014. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros terão reajuste de 7,11%, a Polícia Civil de 9,28%. Já os Delegados da Polícia Civil terão aumento de 3,3% e os Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária receberão reajuste de 3,24%.