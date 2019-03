Governo do Rio anuncia rompimento da concessão do Maracanã

Ricardo Moraes/Reuters/direitos reservados

O governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou hoje (18) que vai decretar no Diário Oficial de amanhã (19) a caducidade do contrato de concessão do Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. O governador Wilson Witzel disse que a decisão foi tomada por descumprimento do contrato por parte da concessionária Complexo Maracanã Entretenimento S.A.

Segundo o governo estadual, a concessionária não paga as parcelas de outorga previstas no contrato de concessão desde maio de 2017, o que gerou uma dívida de R$ 38 milhões com os cofres públicos.