Governo divulga valor da Uferms para os meses de novembro e dezembro

- Chico Ribeiro

O valor da Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul (Uferms) para os meses de novembro e dezembro de 2017 será de R$ 24,14, conforme resolução publicada pela Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta sexta-feira (20.10).

Em Mato Grosso do Sul, a Uferms é usada como parâmetro para atualização do saldo devedor de tributos e valores relativos a multas e penalidades de qualquer natureza estadual. De acordo com a resolução, o novo valor da Uferms entra em vigor na data de publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2017.