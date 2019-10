Governo deve lançar programa de qualificação Emprega+ nos próximos 30 dias

O governo deve anunciar nos próximos 30 dias um acordo com o Sistema S que será a base do programa Emprega+, com foco em qualificação profissional e aumento do emprego. O acordo envolverá redução do funding e aumento de transparência.

Segundo o secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos da Costa, o programa Emprega+ terá três pilares: um sistema de vouchers para acesso a recursos do Sistema S, um programa de treinamento com empresas remuneradas conforme o número de empregados e ampliação do Supertec, plataforma criada no Pronatec para abertura de vagas de treinamento de acordo com a demanda.

Costa disse que o acordo com o Sistema S já está fechado e que será responsável pela maior parte do programa.

A ideia do programa é ligar a oferta à demanda pelos cursos. As empresas cadastrarão junto às entidades do Sistema S os cursos que têm necessidade para seus profissionais. O sistema então só liberará um voucher para a empresa acessar o curso depois que for demonstrado que existe demanda para esse treinamento.

Entre os dias 24 e 25, o governo pretende lançar o edital para o chamado contrato de impacto social, que terá R$ 3,2 milhões em recursos do orçamento da União. A ideia é oferecer 800 vagas.

A metodologia será a seguinte: as empresas terão que apresentar uma lista com 2 mil nomes, a partir dos quais o governo selecionará aleatoriamente 800 trabalhadores que receberão treinamento. Os outros 1.200 funcionarão como um grupo de controle.

A remuneração da empresa vencedora, no entanto, será condicionada à empregabilidade desses trabalhadores. Ou seja, as escolas só receberão se a taxa de empregabilidade dos treinados for superior ao grupo de controle. O valor no edital será de R$ 16/hora aula e vencerá a empresa que oferecer o menor valor.

Na entrevista, Costa disse ainda estar trabalhando com Congresso em projetos de saneamento e financiamento privado.