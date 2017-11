Governo de SP inicia road show na Europa para o Trecho Norte do Rodoanel

Começa nesta segunda-feira, 6, a rodada de conversas entre representantes do governo de São Paulo e investidores estrangeiros para buscar interessados na concessão do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), informou a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

As reuniões acontecerão durante esta semana em Milão, Roma, Barcelona, Paris e Madrid, com a participação do Secretário de Governo, Saulo de Castro Abreu Filho, a subsecretária de Parcerias e Inovações, Karla Bertocco Trindade, e o diretor geral da Artesp, Giovanni Pengue Filho.

Este é o terceiro road show da 4ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Paulistas, que, com apoio do IFC (braço do Banco Mundial), ampliou as condições de participação de empresas estrangeiras.

Assim como os demais editais de rodovias do Estado publicados neste ano, a modelagem para o Trecho Norte do Rodoanel traz medidas que melhoram as condições de financiabilidade do projeto, como mecanismo de proteção cambial e a possibilidade de assinatura de contrato tripartite entre poder concedente, concessionária e financiador.

A novidade deste edital é o mecanismo de garantia com liquidez, prevendo que 28% da outorga fixa só será liberada junto com a Licença de Operação do primeiro segmento do Trecho Norte - quando a concessionária iniciará, efetivamente, suas atividades na rodovia. Os 72% restantes serão liberados em dezembro de 2019, deduzidos eventuais valores que atestem reequilíbrio econômico-financeiro. A liquidez também foi ampliada com previsão de retenção de 12 meses de outorga variável, que será de 15% e poderá ser usada para eventuais reequilíbrios.

Estão previstos investimentos de R$ 581,5 milhões no Trecho Norte do Rodoanel, a serem realizados ao longo de 30 anos de concessão. Vence a maior oferta de outorga, com lance mínimo de R$ 462,3 milhões. O certame ocorrerá no dia 10 de janeiro na sede da B3.