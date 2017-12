Governo de São Paulo lança o Ranking Paulista de Energia

A Secretaria de Energia e Mineração de São Paulo lançou nesta sexta-feira, 15, o Ranking Paulista de Energia. A ferramenta online apresenta o consumo de eletricidade, gás natural, gás comprimido, etanol e derivados de petróleo dos 645 municípios paulistas. Os dados dos últimos cinco anos estão disponíveis.

Os dados de eletricidade são apresentados em megawatt-hora (MWh), o gás natural e o gás comprimido em metros cúbicos (m3), o etanol em litros (l) e os derivados de petróleo em toe.

Segundo a secretaria, o Ranking Paulista de Energia mostra também na unidade toe o total de energéticos consumidos no Estado somando energia elétrica, gás e derivados de petróleo. A participação das cidades no consumo total do estado é apresentada em porcentagem na última coluna do ranking.

"Essa ferramenta facilita o trabalho das prefeituras no desenvolvimento do seu planejamento energético e ambiental e também da iniciativa privada na realização de projetos que tenham a energia como insumo fundamental para seu desenvolvimento", explica em nota o secretário de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles.

De acordo com a ferramenta, excluindo-se o gás comprimido que é utilizado em apenas quatro municípios, a cidade de São Paulo lidera em 2016 o ranking como a principal consumidora de todos os tipos de energia no estado. Já a vice-liderança das quatro fontes de energia é ocupada por municípios diferentes.

Na energia elétrica o segundo lugar é ocupado pela cidade de Alumínio, no gás natural aparece Santo André, no etanol está Campinas e nos derivados de petróleo consta Guarulhos.

Os dados são atualizados anualmente pela Secretaria de Energia e Mineração no mês de setembro. O Ranking Paulista de Energia pode ser acessado na aba Dados Energéticos no menu do site da Secretaria em www.energia.sp.gov.br