Com indústria de milho em Maracaju, China sela parceria para novos investimentos em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul e a província chinesa de AnHui selaram parceria para troca de experiências e conhecimentos na áreas da agricultura, pecuária, economia, comércio, cultura e educação. Nesta sexta-feira (11), o governador Reinaldo Azambuja e o vice-secretário do comitê da Província de AnHui, Xin Changxing, assinaram a “Carta de Intenções de Cooperação dos Entes-Irmãos”, documento que tem intuito de reforçar as relações de amizade, consolidar e desenvolver o intercâmbio e a cooperação entre as duas regiões.

A província chinesa de AnHui é a sede da indústria esmagadora de milho BBCA, que está em processo de instalação em Maracaju. Com perspectiva de geração de 400 empregos diretos quando entrar em funcionamento, a unidade da BBCA em terras sul-mato-grossenses terá capacidade de processar toda a produção local de milho (1,25 milhão toneladas/ano) e 1 milhão de toneladas/ano de soja. O projeto prevê ainda o beneficiamento de produtos derivados desses grãos.

“A Província de AnHui tem uma similaridade com Mato Grosso do Sul. Impressiona a produção, a tecnologia, inovação e a grande quantidade de industrialização que existe por lá. Por isso queremos fortalecer nossos laços e prospectar negócios importantes para as duas regiões. Esse documento que assinamos sela nossa amizade e parceria para juntos trabalharmos o desenvolvimento integrado das duas regiões”, disse o governador Reinaldo Azambuja. Ele afirmou ainda que a BBCA em Maracaju é presença de AnHui em Mato Grosso do Sul e que o Governo dará total apoio para consolidar os investimentos da indústria no Estado.

Em maio de 2015, o Executivo Estadual se comprometeu, por meio de acordo firmado com os investidores chineses, a ser proativo e facilitar o desenvolvimento do projeto, disponibilizando todos os documentos requeridos pelo CDB (Banco de Desenvolvimento da China) – financiador da fábrica – para o processo de avaliação dos empréstimos.

Também participaram da cerimônia de assinatura os secretários estaduais Eduardo Riedel (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e a comitiva chinesa formada pelo representante geral do BBCA Group no Brasil, Cao Mengchen, e pelo diretor-executivo financeiro BBCA Brasil, Huang Hailong. “A China é nosso principal parceiro comercial e é o país que mais faz investimentos pelo mundo. Com esse documento vamos intensificar a atração de investimentos para Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário Jaime Verruck.

