Governo da Alemanha terá mais receita que o antes previsto até 2021

O governo da Alemanha terá mais caixa que o anteriormente previsto nos anos até 2021, com o resultado impulsionado pela economia forte e pelo nível recorde de emprego, afirmou o Ministério das Finanças nesta quinta-feira. Porém o ministro das Finanças interino, Peter Altmaier, advertiu que o espaço fiscal adicional era "limitado" e pediu que o próximo governo continue com uma política orçamentária sólida.

As projeções melhores vêm em boa hora, já que a chanceler alemã, Angela Merkel, o Partido Democratas Livres, favorável aos negócios, e o ambientalista Partido Verde negociam uma coalizão de governo. O diálogo deve se prolongar durante semanas e inclui possíveis cortes de impostos e um maior investimento em infraestrutura.

Os especialistas do governo agora projetam que a receita combinada nos níveis federal, estadual e municipal com impostos deve ser 26,3 bilhões de euros (US$ 30,5 bilhões) superior ao projetado em maio, no período entre 2017 e 2021.

"Os números em geral confirmam nossas expectativas", afirmou Altmaier. Segundo ele, a situação é "boa" e melhorou um pouco, mas há um limite para o quanto a receita tributária pode crescer nos próximos anos.

A receita total para 2017 deve ficar em 734,2 bilhões de euros, 1,8 bilhão de euros superior à projeção de seis meses atrás, e atingir 764,3 bilhões de euros no próximo ano, 6,9 bilhões de euros acima do antes esperado. Fonte: Dow Jones Newswires.