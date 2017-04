Governo da Alemanha eleva perspectiva de crescimento para 2017 e 2018

O governo da Alemanha elevou ligeiramente sua projeção de crescimento econômico para este ano, afirmando que a maior economia da Europa está crescendo com firmeza.

A economia alemã deverá expandir 1,5% este ano e 1,6% em 2018, segundo a ministra da Economia, Brigitte Zypries. Em janeiro, o governo projetou crescimento de 1,4% em 2017.

Segundo a ministra, a economia alemã está mantendo uma sólida trajetória de crescimento apesar das incertezas globais, com criação de empregos saudáveis que apoiam a demanda doméstica.

Os partidos conservadores da chanceler Angela Merkel esperam se beneficiar do forte histórico econômico do país nas eleições no mês de setembro.

A consultoria alemã DIW disse nesta quarta-feira que também está otimista sobre as perspectivas de crescimento da Alemanha, apontando para as sólidas encomendas às empresas industriais da Alemanha. "A produção industrial tem crescido notavelmente desde o começo do ano e o sentimento de negócios é extremamente bom", disse o economista Ferdinand Fichtner da DIW. Fonte: Dow Jones Newswires.

