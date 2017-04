Governo corrige: flexibilização na Previdênciaa reduz economia em 10 anos em 17%

As flexibilizações na reforma da Previdência anunciadas nesta quinta-feira, 6, reduzem a economia prevista com a proposta em média em 17% em dez anos, informou a Casa Civil. Inicialmente, a Casa Civil havia informado que o impacto seria em média de 10% entre 2018 e 2027.

Com a correção, a economia esperada após a aprovação da reforma será reduzida em R$ 115,26 bilhões nos próximos 10 anos. O governo previu com a proposta enviada ao Congresso uma economia de R$ 678 bilhões com o pagamento de benefícios assistenciais e do INSS.

