Governo aumenta previsão de superávit da balança comercial

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços ampliou a previsão de superávit da balança comercial brasileira de US$ 60 bilhões para um resultado entre US$ 65 bilhões e US$ 70 bilhões em 2017.

De acordo com o ministério, os números refletem principalmente o desempenho das exportações brasileiras, cuja alta acumulada no ano é de quase 20%, com vendas externas puxadas por automóveis, veículos de carga, produtos siderúrgicos, produtos do agronegócio e commodities minerais.

Em termos absolutos, a exportação apresenta aumento de US$ 25 bilhões entre janeiro e setembro, na comparação com o mesmo período de 2016.

Os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostram que os principais responsáveis por esse comportamento são os aumentos das exportações de petróleo bruto (+US$ 6,2 bilhões), minério de ferro (+US$ 5 bilhões), soja (+US$ 4,5 bilhões), automóveis de passageiros (+US$ 1,7 bilhão), produtos siderúrgicos (+US$ 1,5 bilhão), derivados de petróleo (+US$ 961 milhões) e veículos de carga (+US$ 604 milhões).