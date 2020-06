Governo atualiza valor da Uferms e UAM-MS para o mês de julho de 2020

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (19) a atualização do valor da Unidade de Atualização Monetária (UAM-MS) e da Unidade Fiscal Estadual de Referência (Uferms) - (Foto: SECOM GOV MS)

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (19) a atualização do valor da Unidade de Atualização Monetária (UAM-MS) e da Unidade Fiscal Estadual de Referência (Uferms). A informação consta na Resolução/Sefaz n° 3.102, de 15 de junho de 2020.

Para o mês de julho de 2020, fica estabelecido em R$ 4,1932 (quatro reais e um mil, novecentos e trinta e dois décimos de milésimos de real) o valor da UAM-MS. Já a Uferms passa a valer R$ 30,69.

De acordo com a publicação, a atualização é realizada com base na variação do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna (IGPDI), da Fundação Getúlio Vargas. A Resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de julho de 2020. Assina o Secretario de Fazenda, Felipe Mattos.