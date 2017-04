Governo assina contrato para retomada de obras na transposição do São Francisco

O Ministério da Integração assinou nesta quinta-feira, 20, o contrato com o consórcio que vai retomar as obras da primeira etapa (1N) do Eixo Norte do Projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco. O vencedor da disputa foi o consórcio Emsa-Siton.

O contrato é da ordem de R$ 516,8 milhões e a expectativa é de que as águas possam correr pelo canal até o fim deste ano.

Segundo o governo, o Projeto de Integração do Rio São Francisco, composto pelos eixos Norte e Leste, vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.

No Eixo Leste, as águas já atendem aos Estados de Pernambuco e Paraíba.

