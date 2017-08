Governo arrecada apenas R$ 1,7 bi com repatriação

Sob pressão para revisar a meta fiscal deste ano e prever um rombo ainda maior do que o déficit de R$ 139 bilhões, a área econômica do governo terá de reconhecer a frustração em mais duas medidas desenhadas para turbinar as receitas em 2017. A segunda fase da repatriação de recursos enviados ilegalmente ao exterior arrecadou apenas cerca de R$ 1,7 bilhão, segundo apurou a reportagem. Já o parcelamento de débitos previdenciários de Estados e municípios teve adesão de menos da metade do público potencial, segundo balanço da Receita Federal.

O governo já havia admitido que a nova edição da repatriação não renderia o esperado aos cofres federais. Inicialmente, a expectativa era obter R$ 12,7 bilhões com a medida (pouco mais da metade fica de fato com a União, uma vez que o dinheiro é dividido com Estados e municípios), mas esse valor foi reduzido a R$ 2,852 bilhões no último relatório de avaliação bimestral de receitas e despesas, divulgado em julho. O resultado final foi ainda menor.

As seguidas frustrações de receitas levaram o Tribunal de Contas da União (TCU) a alertar o governo sobre o risco real de a meta deste ano não ser cumprida. Diante desse problema, a área econômica considera inevitável a mudança para prever um rombo ainda maior, desde que não supere o resultado negativo de R$ 159,5 bilhões obtido em 2016, como antecipou o Estadão/Broadcast.

A Receita Federal ainda não divulgou oficialmente os valores arrecadados com a repatriação e com o Refis para Estados e municípios, cujos prazos de adesão terminaram em 31 de julho. A expectativa é anunciar os dados hoje. No caso da repatriação, 1.915 pessoas físicas e 20 pessoas jurídicas aderiram ao programa. A percepção da área econômica é que a maior parte dos contribuintes que tinham recursos ou ativos não declarados já havia aderido à primeira fase do programa, em 2016, quando foram arrecadados R$ 46,8 bilhões.

Parcelamento

Mesmo com descontos de 80% nos juros e de 25% nas multas e pagamento em 200 prestações, menos da metade dos 4,5 mil municípios e Estados que devem ao INSS aderiram ao Refis. A expectativa era de que houvesse pelo menos 3 mil optantes, principalmente porque o programa foi negociado com os municípios e anunciado com pompa pelo presidente Michel Temer na Marcha dos Prefeitos em Brasília.

Segundo a Receita, apenas 1.873 municípios e 9 Estados pediram para entrar no programa, o que deve se traduzir em mais uma baixa no Orçamento deste ano. A estimativa do governo era obter R$ 2,2 bilhões, mas na semana passada menos de 10% desse valor havia ingressado nos cofres do governo.

Preocupado com a baixa adesão, o Fisco chegou a enviar cartas aos prefeitos alertando para os riscos de não regularização da situação fiscal. Quem não pagar a dívida está sujeito a bloqueios em repasses de verbas importantes, como o Fundo de Participação dos Municípios, que para muitas prefeituras é a principal fonte de recursos.

A Confederação Nacional dos Municípios ainda tenta dilatar o prazo de adesão ao programa no Congresso para evitar sanções. A MP ainda precisa ser votada pela comissão mista e pelos plenários da Câmara e do Senado, o que abre a possibilidade de mudanças. Mas o governo tem demonstrado que não pretende concordar com alterações nas medidas que permitem parcelamentos tributários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

