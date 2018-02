Governo apoia Carnaval em diversos municípios; veja a programação

Segundo o Ministério do Turismo, a expectativa é de que a festa popular injete R$ 11 bilhões na economia brasileira - Divulgação

Prepare os confetes, serpentinas e a fantasia porque o Governo de Mato Grosso do Sul apoia o Carnaval em diversos municípios. Cordões, blocos e escolas de samba receberam auxílio financeiro para levar a tradição e a alegria nos dias de festa.

Segundo o Ministério do Turismo, a expectativa é de que a festa popular injete R$ 11 bilhões na economia brasileira. A programação apoiada pelo Governo tem entrada gratuita. Confira como vai ser a festa:

Aquidauana – Pantalfolia “O Carnaval de Todos na Avenida Pantaneta”

Local: Avenida Pantaneta

Sábado (10) – A partir das 20h – Bateria das Escolas de Samba / Show Banda do Funil

Domingo (11) – A partir das 21h – Bateria das Escolas de Samba / Show do Grupo SPC

Segunda-feira (12) – A partir das 21h – Desfile das Escolas de Samba / Show Banda Axé Mixx

Terça-feira (13) – A partir das 18h – Matinê com animação dos Doutores da Alegria / Apresentação dos Blocos de Carnaval/ Show Banda Linha de Frente

Aral Moreira

Campanha Carnaval 2018… “Perca a vergonha, não perca o Respeito!”A Secretaria Municipal de Assistência Social promoverá neste carnaval a campanha acerca do respeito aos vínculos familiares e às pessoas, não somente no período do Carnaval, mas diariamente em nossas vidas. Lema: Respeito é um hábito!Carnaval dos Vovôs a partir das 13h no Clube Conviver Melhor Idade – sexta-feira (9) Matinê dançante para crianças e idosos dos SCFV e toda a Comunidade, com panfletagem – sábado (10)

20h – show com a banda Cia Elétrica.

Bodoquena

Sexta-feira (9)

21 horas – Abertura oficial

Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval

22 horas – Show com Koisabamba

Sábado (10)

22 horas – Show com a banda Thimbahia

DJ Miguel Costa e DJ Claudenir Nunes

Domingo (11)

16 às 19 horas – Matinê com a banda Thimbahia e diversão para as crianças

22 horas – Show com a banda Thimbahia

Segunda-feira (12)

22 horas – Show com Paolla

Show com Rominho

Terça-feira (13)

16 às 19 horas – Matinê com a banda Axé Mix e Concurso de fantasia infantil

21 horas – Show com a banda Axé Mix

Campo Grande

Quinta-feira (8) – Evoe Baco – Bairro Amambaí (Rua Joaquim Nabuco) – 17h às 23h

Sexta-feira (9) – Rockers – Orla Ferroviária – 16h às 22h / Tropicanapa – Esplanada Ferroviária – 15h às 23h

Sábado (10) – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária – 14h às 22h

– Rockers – Orla Ferroviária – 16h às 22h

Domingo (11) – Orquestra Vai Quem Vem – Praça Radio Clube – 7h às 22h

– Desfile de Blocos da Ablancc – Esplanada Ferroviária – 15h às 23h

19h – Desfile das escolas de samba – Grupo de Acesso

Local: Praça do Papa, na Avenida Alfredo Scaf

Segunda-feira (12) – Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária – 16h às 24h

Terça-feira (13) – Cordão Valu – Esplanada Ferroviária – 14h às 24h

19h – Desfile escolas de samba do grupo especial –

Local: Praça do Papa, na Avenida Alfredo Scaf

Dia 17 (sábado) – Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária – 16h às 24h

Corguinho – Carnalaço

A partir de sexta-feira até domingo (9 a 11)

Local: Clube do Laço

Grupo Posta Sul, Pedro e Evandro e Grupo Trançado Baileiro

Corumbá

Terça-feira (6) – Ensaio Técnico das Escolas de Samba na Avenida General Rondon

A partir das 19h.

Quarta-feira (7)

Carnaval da melhor idade

Local: Centro de Convivência dos Idosos – Benedita Ribeiro L. Barros

Horário: 09h30

Bloco Sandálias de Frei Mariano

Local da Concentração: Rua Frei Mariano com Rua América – 20 horas

Quinta-feira (8)

Descida dos Bloco de Sujo Chupeta

A partir das 22 horas

Desfiles de Fantasias com Coroação da Corte de Momo

Local: Corumbaense Futebol Clube – 22h00

Sexta-feira (9)

Passarela do samba:

Bloco Independente – Sem limite na folia

Local da Concentração: Rua Frei Mariano n° 1344 – 21h00

Descida dos Blocos de Sujos – 22 horas

Show – Palco Central da Praça Generoso Ponce

Atração: Folia Verde e Rosa (com integrantes da Escola de Samba Mangueira RJ) –

Horário: 22h00

Atração: Axé Blond

Horário: 00h00

Show Local

Horário: 02h00

Sábado (10)

Roda de Samba

Local: Porto Geral

Horário: 12h00

Carnaval de Albuquerque

Local: Centro Comunitário de Albuquerque





Passarela do Samba: Desfile dos blocos Oficiais – 20h

Oliveira Somos Nós; Afro Samba Reggae (Antigo Olodum); Flor de Abacate; Os Intocáveis; Nação Zumbi; Águia da Vila; Arthur Marinho; Bola Preta; Vitória Régia; Clube dos Cem; Praia, Bola e Cerveja.

Bloco Independente – Afoga o Ganso

Local da Concentração: Rua Dom Aquino

Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce – 02h

Domingo (11)

Cortejo de Carnaval

Atração: Corte de Momo – Local: Feira de Domingo (Rua Ladário) – 10h

Roda de Samba – Local: Porto Geral – Horário: 12h00

Baile Infantil – Local: Jardim da Independência – 17h00

Passarela do Samba – Desfile das Escolas de Samba – 20h

Unidos da Major Gama; Mocidade Nova Corumbá; A Pesada; Acadêmicos do Pantanal; Caprichosos de Corumbá.

Bloco Independente – Biriguis

Local da Concentração: Rua Dom Aquino

Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce

Horário: 03h00

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Roda de Samba – Local: Porto Geral – 12h00

Passarela do Samba – Desfile das Escolas de Samba – 20h

Estação Primeira do Pantanal; Marques de Sapucaí; Vila Mamona; Imperatriz Corumbaense; Império do Morro.

Show Local – Palco Central – Praça Generoso Ponce

Horário: 03h00

Terça-feira (13)

Roda de Samba – Local: Porto Geral

Horário: 12h00

Baile Infantil – Local: Jardim da Independência

Horário: 17h00

Passarela do Samba – Abertura do Carnaval Cultural com Comparsas Bolivianas – 19h

Desfile Cultural – 20h00

Bonecões;

Corte de Momo;

Desfile de Corso (carros antigos);

Desfile de Fuscas;

Ala das Pastoras;

Ala dos Marinheiros;

Bloco do Frevo;

Cordões Carnavalescos:

01- Paraíso dos Foliões

02- Cinelândia

03- Flor de Corumbá

04- Cravo Vermelho

Desfile do Bloco dos Palhaços – 22h30

Bloco Independente – Afoga o Ganso

SHOW – Palco Central Praça Generoso Ponce

Atração: Bateria da Gaviões da Fiel – 22h

Atração: Revelação – 00h

Show Local – 02h

Dia 14 (quarta-feira)

Apuração do desfile de Cordões Carnavalescos;

Apuração do desfile de Blocos – LIBLOC;

Apuração do desfile das Escolas de Samba – LIESCO.

Local – Passarela do Samba (Avenida General Rondon)

Horário: 16h00

Dois Irmãos do Buriti – DIB Folia

Sábado e domingo (10 e 11), a partir das 22h

Animação: Banda Linha de Frente

Local: Praça de Eventos, na avenida Reginaldo Lemes da Silva

Inocência

De sexta a segunda-feira (9, 10, 11 e 12), a partir das 21h

Shows banda Meteoro

Ladário

Sexta-Feira (9)

10h – Carnaval dos Idosos associados AAPPIL

20h – Abertura Oficial do CARNAVAL FOLIA 2018

20h30 – Coroação da Corte de Momo e entrega da chave da cidade, com a Banda de Marchinha

22h – Banda Local

23h – Desfile do Bloco Amigos do Celio

00h – Banda Show Regional

Sábado (10)

18h às 20h – Exposição de Fantasias carnavalescas recicláveis e Memorial de Fotos da Fundação Municipal de Cultura

20h – Atração Cultural com a Corte de Momo e Banda Local

22h – Bloco AS Separadas

23h – Bloco É a Boa

00h – Bloco As Furiguetes

01h – Banda Show Regional

Domingo (12)

18h às 20h – Exposição de Fantasias carnavalescas recicláveis e Memorial de Fotos da Fundação Municipal de Cultura

20h – Apresentação Cultural com Banda de Marchinha e corte de Momo.

21h – Bloco Anjos Folia e Anjinho Folia

22h – Bloco os Peladeiros

22h30 – Bloco as Sinceras

23h30 – É O Bicho

00h30 – Banda show regional

Segunda-feira (13)

13h – Baile Infantil Carnaval Folia

Local: Fundação Municipal de Cultura

20h – Atração Cultural com a Banda Local

21h – Bloco A Sucata

22h – Cordão Chuva de Prata

23h – Banda Show Regional

Terça-feira (14)

18h – Roda de Samba

20h – Banda de Marchinha

21h – Atração Cultural com a banda local

23h – Bloco Kacique da Fuzarca e Sapo da Madrugada

00h – Bloco Furia Folia

01h – Banda Show Regional

Local: Av. 14 de Março com a rua Conde de Azambuja

Mundo Novo

Sábado, domingo e segunda-feira (10, 11 e 12)

Local: Avenida JK, em frente a Conveniência do Carlinhos

Domingo (11) – 15h – matinê para as crianças, com brinquedos infláveis e cama elástica

Nioaque

Sábado (10)

23h – Gupo Junto & Misturado, Gragefe e MC Alissinho

Domingo (11)

Matinê

16h30 – Banda Axé Sunset

18h – Paolla

23h30 – Paolla e Gragefe

Segunda-feira (12)

23h30 – Banda Axé Sunset, Cácio & Marcos

Local : Avenida 15 de Novembro, praça Central

Pedro Gomes

Sábado (10), domingo (11) e segunda-feira (12), das 22h às 4h.

Matinê – domingo (11), das 16h às 18h

Atração: Tony Massa

Local: Espaço cultural (Rua Ceará com a Travessa São Francisco)





Porto Murtinho

Local de toda programação: Praça de Eventos José Barbosa de Souza Coelho

Sexta-feira (9)

21h – Abertura Oficial

Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval

Show com Alma Viva

Sábado (10)

21h – Show com Axé Mixx

Concurso de Blocos de Carnaval

Show com Alma Viva

Domingo (11)

21h – Show com Axé Mixx

Concurso de Blocos de Carnaval

Show com Alma Viva

16h às 20h – Matinê – Show com Alma Viva

21h – Show com Axé Mixx

1h – Show com Alma Viva

Segunda-feira (12)

21h – Show com Majestick Super Star

1h – Show com Alma Viva

Terça-feira (13)

16h às 20h – Matinê – Show com Alma Viva

21h – Show com Majestick Super Star

1h – Show om Alma Viva

Rio Verde

Folia no sábado, domingo e segunda-feira (10, 11 e 12)

A partir das 22h

Local: Praça de Eventos da Cidade (Rua Ronaldo Padovan Branquinho, s/nº)

Matinê no domingo (11), às 15h

Selvíria – Selva Folia 2018

A partir de sexta-feira até domingo (9 a 11)

Local: Calçadão de Selvíria

Início 22h

Sexta-feira (9) – Com Caio Freire

Todas as noites: Banda Babado da Folia

Domingo (11) – Matinê às 16h

Sonora

Sexta a terça-feira (9 a 13) – das 16h às 22h

Local: Balneário Pôr do Sol (entrada franca)

Shows Dudu Lino, banda Arrastão Brasil, bailarinos Thom e Cristhiane; parquinho, ações de lazer e atividades de recreação e encontro de jet-ski