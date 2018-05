Governo alemão admite que empresas do país terão de obedecer a sanções ao Irã

O ministro da Economia da Alemanha, Peter Altmaier, disse nesta sexta-feira que, embora Berlim planeje permanecer no acordo nuclear internacional com o Irã, não há muito que ele possa fazer para evitar que empresas alemãs que queiram proteger seus interesses em solo americano tenham de obedecer às sanções dos Estados Unidos contra o país persa.

Em entrevista à emissora de rádio Deutschlandfunk, Altmaier afirmou que planeja continuar a conversar com os seus "parceiros e amigos americanos muito abertamente, muito honestamente e, também, muito claramente" sobre os interesses alemães.

No entanto, ele apontou que, com a ameaça iminente de que Washington possa confirmar a imposição de tarifas sobre as exportações de aço e alumínio que partem da União Europeia, a Alemanha "tem de fazer tudo que for possível para mitigar a possibilidade de uma escalada" desse tipo de medida.

Altmaier rejeitou a possibilidade de compensar companhias alemãs que perderem negócios no Irã devido às novas sanções, acrescentando que as próprias empresas têm de fazer "qualquer decisão for a correta em seus casos individuais" a respeito de manter relações econômicas com Teerã. (Associated Press)