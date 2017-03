Governo ainda não decidiu se vai privatizar outros aeroportos, diz ministro

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, disse nesta terça-feira, 7, que o governo ainda não decidiu se vai realizar uma nova rodada de concessões de aeroportos. Os aeroportos de Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre serão leiloados no dia 16 de março.

Nos últimos anos, o governo privatizou os aeroportos de Guarulhos e Campinas, em São Paulo, Brasília, no DF, Galeão, no Rio, Confins, em Belo Horizonte, e Natal, no Rio Grande do Norte. O ministro disse que é preciso avaliar o cenário para viabilizar a Infraero, que ficará sem a receita de dez aeroportos.

