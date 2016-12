Governador recebe balanço positivo das atividades industriais de MS

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, reuniu-se, nesta terça-feira (20), na Governadoria, em Campo Grande, com o governador Reinaldo Azambuja para entregar um resumo das atividades do Sistema Indústria no Estado neste ano e as ações programadas para o próximo ano, bem como o desempenho do setor industrial sul-mato-grossense em 2016 e as projeções para 2017, que serão detalhadas nesta quarta-feira (21) para a imprensa.

Segundo adiantou Sérgio Longen, as duas publicações trazem números referentes ao PIB Industrial, aos estabelecimentos industriais ativos, à evolução do total de trabalhadores formais, à massa salarial, ao faturamento e à exportação do setor. Além disso, também inclui o alcance das unidades móveis do Sistema Fiems, o número de municípios atendidos, de cursos oferecidos e de vagas preenchidas, bem como o investimento total em obras concluídas, em andamento e a serem iniciadas no próximo ano, que totalizam R$ 149,6 milhões.

“Apesar de todas as dificuldades enfrentadas no decorrer do ano, podemos comemorar um balanço positivo no que se refere à abertura de novas empresas e geração de empregos. Hoje, Mato Grosso do Sul desponta como um dos Estados com maiores investimentos no setor privado, e esses investimentos são no setor industrial”, frisou o presidente da Fiems, ressaltando a importância da parceria com o poder público para alcançar os números positivos.

“Os incentivos fiscais e as ações de melhorias na emissão de licenciamentos por parte do Governo do Estado têm feito toda a diferença. Antigamente, as empresas procuravam os Estados para se instalaram e hoje os papeis se inverteram. São os Estados, associados ao que podem ofertar, que buscam as empresas. E é nessa direção que estamos caminhando junto com o Estado e os municípios, em busca de empresas dispostas a investir”, analisou Sérgio Longen.

Após a entrega das duas publicações, Reinaldo Azambuja falou sobre a localização privilegiada do Estado e reforçou o papel da gestão pública na parceria com a indústria para atração de mais investimentos e geração de novos postos de trabalho. "Ficamos muito felizes com os números positivos apresentados no relatório da Fiems. Isso mostra que os esforços do governo transformaram o Estado nesse indutor do desenvolvimento com atração de indústrias por meio da política de incentivos fiscais. Temos localização estratégica (confluência de corredores de exportação aos grandes centros consumidores - SP, PR, MG e RJ), água em abundância, energia, extensas áreas, linhas de crédito do FCO e FDCO. Esses são fatores que contribuem para uma produção competitiva e continuam atraindo investidores para Mato Grosso do Sul”, declarou.

O governador disse ainda que aposta nesse círculo virtuoso e que vai continuar trabalhando para dar condições à retomada do crescimento econômico, com aumento dos postos de trabalho e melhor qualidade de vida da nossa população. Para o secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, que também participou da reunião, os dados da Fiems demonstram que a indústria tem uma parcela significativa de responsabilidade na situação favorável em que o Estado se encontra.

“O Governo sabe que precisa continuar incentivando a indústria, atraindo novos investimentos, que precisa continuar dando crédito à indústria através das linhas do FCO e do FDCO, continuar qualificando a mão de obra sul-mato-grossense. A lógica que nós colocamos no início desta gestão está funcionando e trazendo bons resultados”, concluiu Jaime Verruck.

