Governador acredita que recursos do FCO devem fomentar atividades produtivas em todo o estado

Durante a abertura da Caravana do FCO na Capital, Reinaldo Azambuja afirmou que o grande desafio é fazer com que esses recursos cheguem até os empresários para aquecer o comércio.

Ao todo, cinco municípios de Mato Grosso do Sul sediam o evento que tem como público-alvo empresários e produtores rurais.

O Banco do Brasil conta com R$ 10,3 bilhões para apoiar o desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste por meio do FCO para financiamento aos setores mineral, industrial, agropecuário, agroindustrial, turístico, comercial e de serviços.

Para o Mato Grosso do Sul foram disponibilizados mais de R$ 2 bilhões para financiamentos na área Rural e Empresarial.

