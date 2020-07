Goldman Sachs prevê queda maior do PIB dos EUA em 2020, de 4,6%,contra 4,2% antes

O Goldman Sachs reviu ainda mais para baixo sua estimativa de retração da economia dos Estados Unidos em 2020 - (Foto: Reprodução)

O Goldman Sachs reviu ainda mais para baixo sua estimativa de retração da economia dos Estados Unidos em 2020, em virtude do aumento dos casos confirmados de covid-19 no país, que pode retardar a reabertura do comércio e o reaquecimento da economia. Em relatório de sábado, a instituição prevê recuo de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano neste ano, maior do que a projeção anterior, de queda de 4,2%. Em contrapartida, o banco acredita que a recuperação da economia norte-americana em 2021 pode ser entre 1 e 1,5 ponto maior, prevendo crescimento de 5,8% do PIB do país. Fonte: Dow Jones Newswires.